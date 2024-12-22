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"Не хочу думати про Дюбуа". Усик поділився планами після перемоги над Ф'юрі

Ер-Ріяд, Неділя 22 грудня 2024 10:36
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"Не хочу думати про Дюбуа". Усик поділився планами після перемоги над Ф'юрі Фото: Усик проти Ф'юрі (x.com/Turki_alalshikh)
Автор: Андрій Костенко

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO та WBA у надважкій вазі Олександр Усик розповів, що робитиме після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out.

"Бій століття" в аравійському Ер-Ріяді завершився повним тріумфом українського чемпіона. Перевагу Усика над Ф'юрі визнали всі судді одноголосним рішенням.

Одразу після завершення поєдинку українця викликав на бій інший британець – чемпіон світу за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF) Даніель Дубуа.

"Зараз я хочу повернутися додому, відпочити, відключити телефон. Закритися у своєму домі, сісти і дивитися на небо, – відповів Усик після перемоги. – Хочу просто пограти зі своїми дітьми і не думати про бокс, Дюбуа, Тайсона Ф'юрі".

Між тим боксерська спільнота вже готує підґрунтя для можливого протистояння володарів чемпіонських поясів за титул абсолютного у хевівейті.

Зокрема голова управління Саудівської Аравії з розваг Туркі Аль аш-Шейх заявив, що готовий взятися за організацію поєдинку Усик – Дюбуа. Але для цього треба, щоб британець у лютому успішно захистив свій тул у поєдинку проти новозеландця Джозефа Паркера.

"Якщо Дюбуа переможе в лютому, я хочу знову побачити його бій з Усиком. Ще я хочу побачити поєдинок Ф'юрі, можливо, з Джошуа. Ми вирішимо", – сказав Аль аш-Шейх у коментарі ютуб-каналу The Stomping Ground.

Можливий бій Усик – Дюбуа: що відомо

Українець та британець зібрали у своїх руках чемпіонські титули за всіма найпрестижнішими версіями. Усик володіє поясами за версіями WBC, WBO та WBA, Дюбуа – IBF. У протистоянні між ними може визначитися новий абсолютний чемпіон світу.

У британця призначений перший захист звання на 22 лютого 2025 року. Сперечатися за титул з ним буде новозеландець Паркер. Усик і Дюбуа одного разу вже зустрічались на ринзі – у серпні 2023 року українець нокаутував суперника у дев'ятому раунді. 27-річний британець вважає ту поразку несправедливою.

Якщо Дюбуа переможе Паркера, а команди чемпіонів домовляться про об'єднавчий бій, він може відбутися в другій половині 2025 року.

Раніше проаналізували всі можливі варіанти продовження кар'єри Олександра Усика.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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