У Усика появился новый потенциальный соперник. Почему это более интересный вариант, чем Дюбуа

После победы Усика над британцем Тайсом Фьюри все стали искать нового соперника для украинца. Но, как оказалось, это совсем нелегкое дело.

Очевидность Дюбуа

Чаще всего называют чемпиона IBF в хэвивейте - британца Даниэля Дюбуа. Тот дерзко поднялся на ринг во время празднования украинцем успеха в бою с Фьюри и показательно вызвал его на поединок. Усик вроде и согласился, но все понимают, что такие вопросы "с кондачка" не решаются.

Ценность Дюбуа в его поясе. Но.... Во-первых, титул - фактически, подарок Усика. И в боксерском мире это все понимают. Во-вторых, британец 22 февраля будет защищать чемпионство против новозеландца Джозефа Паркера. И совсем не факт, что защитит. В-третьих, Дюбуа уже встречался с Усиком и все завершилось его позорным поражением техническим нокаутом в 9-м раунде.

Учитывая это, возникает немало вопросов. В частности, кому нужен новый бой Усика и Дюбуа? Что нового британец может показать, чего мы еще не видели? Анализируя его последние противостояния, специалисты какого-то безумного прогресса не заметили. Поэтому и прогнозируют очередное избиение, которое будет мало кому интересным.

Всплеск интереса может возникнуть, если в поединке с Паркером британец уничтожит соперника, примерно так, как он это сделал в сентябре с Энтони Джошуа. И только такая сверхубедительная яркая победа сможет поднять Дюбуа на уровень, когда его бой с Усиком станет интересным не только ему.

Фото: Усик против Дюбуа (dazn.com)

Ветераны и сбитые летчики

Если же взглянуть на других топов хевивейта - картина очень печальная. Здесь или неудачники последних лет - Фьюри, Джошуа, Деонтей Уайдлер. Или же заплесневелые ветераны, вроде Кубрата Пулева или Мануэля Чарра, которые еще от братьев Кличко успели получить.

Кто еще? Нельзя же всерьез считать перспективным и многообещающим 41-летнего китайца Чжан Чжилея. Или Агита Кабайела, Мартина Баколе и Фабио Уордли, которые хоть и моложе, но не имеют за плечами действительно конкурентных боев.

Более-менее интересным мог получиться разве что вариант с Паркером. Но при одном условии: ему надо ярко победить Дюбуа и выйти на переговоры с поясом IBF в кармане.

Фото: На счету Опетаи 26 победных боев (instagram.com/jaiopetaia)

Усик против "Усика"

Когда варианты с хевивейтом исчерпаны, обычно смотрят на вес ниже - в крузервейт. Там есть мексиканец Хильберто Рамирес (обладатель титулов WBA и WBO). Но он на самом деле средневес и, по крайней мере сейчас, выглядит слишком маленьким для Усика.

А вот другой чемпион, по версии IBF - Джей Опетая из Австралии многими рассматривается, как наиболее интересный вариант. Бывший спарринг-партнер Фьюри еще достаточно молод (29 лет), имеет хороший рекорд (26 боев без поражений). Да и соперники у него были серьезные. Тот же Марис Бриедис из Латвии, которого Опетая побил дважды. А мы же помним, что именно с Бриедисом Усик провел свой самый тяжелый поединок в крузервейте.

В конце концов, австралиец напоминает самого Усика, когда тот выступал в низшем дивизионе: техничный, подвижный, умный с акцентированным ударом. К тому же - левша, как и украинец. Собственно, его и называют австралийским Усиком, за сходство в стиле и целеустремленность.

Поединок между "двумя Усиками" видится очень динамичным, несколько нетипичным для хевивейта, но от этого еще более интересным. И главное, ради этого Опетая готов подняться в супертяжелый вес, о чем он сам уже сообщил.

Дело времени

Однако у австралийца есть еще дела в своем дивизионе. Уже 8 января он будет защищать титул - проведет поединок в Новой Зеландии против местного бойца Дэвида Ньики.

А потом в планах - объединительные бои с Рамиресом. Опетая хотел бы повторить путь Усика - подняться в хэвивейт в статусе абсолютного чемпиона. А на это нужно время.

Поэтому гипотетическое противостояние Усик - Опетая дело, по крайней мере, не этого года. Очередного "поединка века" придется немножко подождать.

Фото: Уже 8 января австралиец будет защищать титул (instagram.com/jaiopetaia)