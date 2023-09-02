Білоруський кордон справді перетнув вертоліт, однак є нюанс, - "Гаюн"

Повітряний простір Білорусі справді було порушено. Водночас завчасно казати про те, що це був саме польський вертоліт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Білоруські Гаюн".

Що сталось?

1 вересня в Білорусі заявили про те, що польський військовий вертоліт Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон. Після цього він нібито залетів на глибину до 1200 метрів на територію Білорусі й повернувся назад.

Варшава, зі свого боку, заперечила звинувачення.

"Це брехня і провокації білоруської сторони. Такого порушення точно не було, це видно з рапортів пілота і записів радіолокаційної системи", - заявив речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський.

Що кажуть "гаюни"?

"Відео ЦПК дійсно могли зняти на кордоні РБ-РП 1 вересня близько 16:00. Знімалося воно з білоруського боку з ґірокоптера, що в цей час патрулював кордон", - пише пресслужба.

Ймовірно, як відзначає моніторингова група, вертоліт помітили випадково. Водночас на відео неможливо визначити його модель, не кажучи вже про приналежність.

В Польщі дійсно є залишки радянських гелікоптерів Мі-24. Попри те, що більшість була передана Україні, втім щонайменше один в серпні був перекинути до Білостока для посилення кордону. Зокрема Мі-24 є й в Білорусі.

"За нашими даними ніяких перехоплювачів або чогось подібного в повітря не піднімали. А це мало бути зроблено при незаконному перетині кордону бойовим вертольотом. Що ж стосується вчорашньої авіаактивності, то вона була пов'язана тільки з навчаннями ОДКБ і закінчилася до 14:00", - зауважили "гаюни".

Моніторингова група додає, що наразі можна виділити 2 версії: