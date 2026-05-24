Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Білоруська опозиція подякувала Макрону за дзвінок Лукашенку

20:33 24.05.2026 Нд
2 хв
Опозиція Білорусі назвала єдину мову, яку розуміє Лукашенко - і вона не про дипломатію
aimg Валерія Абабіна
Фото:президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)

Заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі,Павло Латушко подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що той під час телефонної розмови 24 травня застеріг Олександра Лукашенка від втягування країни у війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Павла Латушка.

Читайте також: У Лукашенка заявили про розмову з Макроном

заявили, що Лукашенко має чітко розуміти наслідки своїх дій після того, як білоруська територія була залучена до російського ядерного шантажу проти сусідніх держав.

"Людина, яка намітила мішень на Білорусі через черговий акт російського ядерного шантажу, спрямованого проти сусідів Білорусі, повинна чітко розуміти наслідки своїх дій", - заявив Латушко.

Він додав, що Лукашенко має розуміти, що нестиме повну відповідальність за будь-які агресивні дії та військові провокації з білоруської території.

На думку Латушка, "єдина мова, яку розуміє Лукашенко, - це мова сили та попереджень, виголошених з позиції сили", і Франція таку силу має.

За даними Радіо Свобода, Макрон суворо застеріг Лукашенка від будь-яких спроб втягнути Білорусь у війну проти України на боці Росії. Французький лідер прямо вказав на катастрофічні наслідки для Мінська у разі захоплення білоруської території.

Нагадаємо, телефонна розмова Макрона та Лукашенка відбулася сьогодні, 24 травня.

Раніше, 18 травня, Білорусь і Росія розпочали спільні навчання з бойового застосування ядерної зброї. МЗС України заявило, що розміщення Росією тактичної ядерної зброї на території Білорусі та спільні ядерні навчання формують серйозний виклик системі глобальної безпеки.

Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня, коли президент Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну.

