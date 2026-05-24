RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Белорусская оппозиция поблагодарила Макрона за звонок Лукашенко

20:33 24.05.2026 Вс
2 мин
Оппозиция Беларуси назвала единственный язык, который понимает Лукашенко - и он не о дипломатии
aimg Валерия Абабина
Фото:президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)

Заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот во время телефонного разговора 24 мая предостерег Александра Лукашенко от втягивания страны в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павла Латушко.

Читайте также: У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

заявили, что Лукашенко должен четко понимать последствия своих действий после того, как белорусская территория была вовлечена в российский ядерный шантаж против соседних государств.

"Человек, который наметил мишень на Беларуси из-за очередного акта российского ядерного шантажа, направленного против соседей Беларуси, должен четко понимать последствия своих действий", - заявил Латушко.

Он добавил, что Лукашенко должен понимать, что будет нести полную ответственность за любые агрессивные действия и военные провокации с белорусской территории.

По мнению Латушко, "единственный язык, который понимает Лукашенко, - это язык силы и предупреждений, произнесенных с позиции силы", и Франция такую силу имеет.

По данным Радио Свобода, Макрон строго предостерег Лукашенко от любых попыток втянуть Беларусь в войну против Украины на стороне России. Французский лидер прямо указал на катастрофические последствия для Минска в случае захвата белорусской территории.

Напомним, телефонный разговор Макрона и Лукашенко состоялся сегодня, 24 мая.

Ранее, 18 мая, Беларусь и Россия начали совместные у чения по боевому применению ядерного оружия. МИД Украины заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и совместные ядерные учения формируют серьезный вызов системе глобальной безопасности.

Обострение вокруг северных границ продолжается с середины апреля, когда президент Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
БеларусьФранцияАлександр Лукашенко