Белорусская оппозиция поблагодарила Макрона за звонок Лукашенко

Заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот во время телефонного разговора 24 мая предостерег Александра Лукашенко от втягивания страны в войну против Украины.
заявили, что Лукашенко должен четко понимать последствия своих действий после того, как белорусская территория была вовлечена в российский ядерный шантаж против соседних государств.
"Человек, который наметил мишень на Беларуси из-за очередного акта российского ядерного шантажа, направленного против соседей Беларуси, должен четко понимать последствия своих действий", - заявил Латушко.
Он добавил, что Лукашенко должен понимать, что будет нести полную ответственность за любые агрессивные действия и военные провокации с белорусской территории.
По мнению Латушко, "единственный язык, который понимает Лукашенко, - это язык силы и предупреждений, произнесенных с позиции силы", и Франция такую силу имеет.
По данным Радио Свобода, Макрон строго предостерег Лукашенко от любых попыток втянуть Беларусь в войну против Украины на стороне России. Французский лидер прямо указал на катастрофические последствия для Минска в случае захвата белорусской территории.
Напомним, телефонный разговор Макрона и Лукашенко состоялся сегодня, 24 мая.
Ранее, 18 мая, Беларусь и Россия начали совместные у чения по боевому применению ядерного оружия. МИД Украины заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и совместные ядерные учения формируют серьезный вызов системе глобальной безопасности.
Обострение вокруг северных границ продолжается с середины апреля, когда президент Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну.