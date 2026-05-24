Білоруська опозиція подякувала Макрону за дзвінок Лукашенку

Заступник голови Об'єднаного перехідного Кабінету Білорусі,Павло Латушко подякував президенту Франції Еммануелю Макрону за те, що той під час телефонної розмови 24 травня застеріг Олександра Лукашенка від втягування країни у війну проти України.

заявили, що Лукашенко має чітко розуміти наслідки своїх дій після того, як білоруська територія була залучена до російського ядерного шантажу проти сусідніх держав.

"Людина, яка намітила мішень на Білорусі через черговий акт російського ядерного шантажу, спрямованого проти сусідів Білорусі, повинна чітко розуміти наслідки своїх дій", - заявив Латушко.

Він додав, що Лукашенко має розуміти, що нестиме повну відповідальність за будь-які агресивні дії та військові провокації з білоруської території.

На думку Латушка, "єдина мова, яку розуміє Лукашенко, - це мова сили та попереджень, виголошених з позиції сили", і Франція таку силу має.

За даними Радіо Свобода, Макрон суворо застеріг Лукашенка від будь-яких спроб втягнути Білорусь у війну проти України на боці Росії. Французький лідер прямо вказав на катастрофічні наслідки для Мінська у разі захоплення білоруської території.