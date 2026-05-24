ua en ru
Вс, 24 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Белорусская оппозиция поблагодарила Макрона за звонок Лукашенко

20:33 24.05.2026 Вс
2 мин
Оппозиция Беларуси назвала единственный язык, который понимает Лукашенко - и он не о дипломатии
aimg Валерия Абабина
Белорусская оппозиция поблагодарила Макрона за звонок Лукашенко Фото:президент Франции Эммануэль Макрон (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за то, что тот во время телефонного разговора 24 мая предостерег Александра Лукашенко от втягивания страны в войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Павла Латушко.

Читайте также: У Лукашенко заявили о разговоре с Макроном

заявили, что Лукашенко должен четко понимать последствия своих действий после того, как белорусская территория была вовлечена в российский ядерный шантаж против соседних государств.

"Человек, который наметил мишень на Беларуси из-за очередного акта российского ядерного шантажа, направленного против соседей Беларуси, должен четко понимать последствия своих действий", - заявил Латушко.

Он добавил, что Лукашенко должен понимать, что будет нести полную ответственность за любые агрессивные действия и военные провокации с белорусской территории.

По мнению Латушко, "единственный язык, который понимает Лукашенко, - это язык силы и предупреждений, произнесенных с позиции силы", и Франция такую силу имеет.

По данным Радио Свобода, Макрон строго предостерег Лукашенко от любых попыток втянуть Беларусь в войну против Украины на стороне России. Французский лидер прямо указал на катастрофические последствия для Минска в случае захвата белорусской территории.

Напомним, телефонный разговор Макрона и Лукашенко состоялся сегодня, 24 мая.

Ранее, 18 мая, Беларусь и Россия начали совместные у чения по боевому применению ядерного оружия. МИД Украины заявил, что размещение Россией тактического ядерного оружия на территории Беларуси и совместные ядерные учения формируют серьезный вызов системе глобальной безопасности.

Обострение вокруг северных границ продолжается с середины апреля, когда президент Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в войну.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Беларусь Франция Александр Лукашенко
Новости
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Горели 10 тысяч "квадратов", тушили вертолеты: ГСЧС показала последствия пожара в Киевской области
Аналитика
"Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Космос – это всегда дорого и долго". Сможет ли Украина создать собственные ракеты-носители