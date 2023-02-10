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У Білорусі знову злетіли МіГи з літаком-розвідником, по Україні масштабна тривога

Ілюстративне фото: у Білорусі знову злетіли МіГи з літаком-розвідником, по Україні масштабна тривога (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі вже вдруге за день повідомляють про зліт російського винищувача та літака-розвідника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

14:13. О 14:10 в Білорусі приземлився ще один МіГ.

13:58. У Білорусі повідомляють про посадку одного з російських винищувачів на аеродромі Мачулищі о 13:55.

13:22. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомляє про загрозу ракетної атаки.

За даними моніторингової групи, літак ДРЛО А-50У ВКС РФ піднявся у небо о 13:00 з аеродрому Мачулищі.

А зліт винищувача МІГ 31К, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал", зафіксовано о 13:05. Ще один МІГ злетів з аеродрому Мачулищі о 13:13. Виліт третього винищувача зафіксовано о 13:15.

Станом на 13:20 повітряну тривогу оголошено по всій території нашої країни.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни здійснили черговий масований обстріл України. РБК-Україна повідомляло усі подробиці атаки.

Також додамо, що російські ракети, які летіли з акваторії Чорного моря, перетнули кордони Молдови та Румунії.

При цьому у Молдові підтвердили вторгнення ракети у свій повітряний простір, а в Румунії заявили, що ракета пролетіла у 35 км від кордону.

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