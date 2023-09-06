У Білорусі зменшується кількість "вагнерівців", - міністр оборони Литви

У Білорусі зменшується кількість найманців ПВК "Вагнера" після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, якого цитує LRT.
Після невдалого бунту Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО.
З 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.
При цьому 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області і ситуація змінилася. Тепер у Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність.
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