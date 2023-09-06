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У Білорусі зменшується кількість "вагнерівців", - міністр оборони Литви

Фото: міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі зменшується кількість найманців ПВК "Вагнера" після смерті їхнього ватажка Євгена Пригожина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса, якого цитує LRT.

Що цьому передувало

Після невдалого бунту Пригожина до РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. У Польщі та Литві вважали, що найманці можуть проводити провокації на кордоні країн НАТО. 

З 18 серпня Литва вирішила тимчасово закрити два прикордонні пункти пропуску на кордоні з Білоруссю.

При цьому 23 серпня Пригожин загинув в авіакатастрофі у Тверській області і ситуація змінилася. Тепер у Литві вважають, що закриття кордону з Білоруссю втрачає актуальність.

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БілорусьЛитваПВК Вагнера