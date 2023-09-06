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В Беларуси уменьшается количество "вагнеровцев", - министр обороны Литвы

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси уменьшается количество наемников ЧВК "Вагнера" после смерти их главаря Евгения Пригожина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, которого цитирует LRT.

Что этому предшествовало

После неудачного бунта Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. В Польше и Литве считали, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.

С 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью.

При этом 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области, и ситуация изменилась. Теперь в Литве считают, что закрытие границы с Беларусью теряет актуальность.

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БеларусьЛитваЧВК Вагнера