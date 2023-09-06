В Беларуси уменьшается количество "вагнеровцев", - министр обороны Литвы

В Беларуси уменьшается количество наемников ЧВК "Вагнера" после смерти их главаря Евгения Пригожина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, которого цитирует LRT.
После неудачного бунта Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. В Польше и Литве считали, что наемники могут проводить провокации на границе стран НАТО.
С 18 августа Литва решила временно закрыть два пограничных пункта пропуска на границе с Беларусью.
При этом 23 августа Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области, и ситуация изменилась. Теперь в Литве считают, что закрытие границы с Беларусью теряет актуальность.
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