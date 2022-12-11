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У Білорусі збирають гроші для військових, але не для своїх, - ЦНС

Фото: у Білорусі збирають гроші на військових російської армії (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

На державних підприємствах Білорусі почали збирати гроші для потреб громадської організації, яка опікується білоруськими ветеранами бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначає Центр, білоруське підпілля повідомило, що фактично кошти, які збирають на потреби організації "Об’єднання ветеранів бойових дій на території інших держав", призначені для закупівлі амуніції та форми мобілізованим російським військовим.

Ця організація, що створена у 1995 році, контролюється Міністерством оборони країни. До основних цілей її діяльності, за статутом, належать соціальний захист прав і гарантій ветеранів бойових дій на території інших держав.

Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія та Білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки, для чого до Мінська прилітав міністр оборони Росії Сергій Шойгу.

Нагадаємо, що під час зустрічі Лукашенко заявив, що вважає: його країна та Росія нібито не хочуть війни проти України і відкрито про це заявляють, а не "ховаються в кущі".

Раніше аналітики ISW заявляли, що водночас Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у бойових діях проти України.

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