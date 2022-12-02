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В ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України

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П'ятниця 02 грудня 2022 06:01
В ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України Фото: Вступ Білорусі у війну проти України вкрай малоймовірний (modmilby)
Автор: Олег Васьків

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що диктатор звинуватив Київ та НАТО у зростанні кількості провокацій біля кордону, стверджуючи, що Україна намагається втягнути у війну сили Альянсу.

"Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах", - вказують у ISW.

Своєю чергою білоруський міністр оборони Віктор Хренін говорив про те, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію, підкреслюють фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни навели слова представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького, який розповідав, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

У звіті також пояснюють, що Лукашенко та Хренін зробили відповідні коментарі, аби підтримати триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю. Водночас, згадуючи НАТО, вони намагаються переконати РФ, що військові їхні повинні залишатися в Білорусі для захисту від вигаданої агресії Альянсу.

"І таким чином Лукашенко та Хренін хочуть створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу Білорусі у війну проти Україні. Саме тому вступ Білорусі у війну вкрай малоймовірний", - додали аналітики.

Ключові висновки ISW:

  • Російські війська продовжували оборону від українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжували нарощувати успіхи навколо Бахмута та вести наступальні дії в районі Авдіївки-Донецька.
  • Російські війська продовжували оборону та переміщення особового складу на східному березі Дніпра в Херсонській області.
  • Пересування російських військ у Запорізькій області може свідчити про те, що російські сили не можуть захистити критичні райони на тлі посилення українських ударів.
  • Російські війська тримають резерви в Криму для підтримки оборонних операцій у Запорізькій області та на східному березі Дніпра.
  • Фінансова напруга Кремля продовжує підживлювати внутрішні заворушення.
  • Зберігаються докази щодо продовження часткової мобілізації в умовах низького морального духу та високого рівня дезертирства серед російських військ.
  • Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин продовжив спроби зміцнити репутацію військової компанії.
  • Окупанти продовжували намагатися інтегрувати захоплені території в російську фінансову та правову сфери.
  • Російські війська продовжували експлуатувати українських цивільних та цивільну інфраструктуру на підтримку військових зусиль РФ в Україні.

Нагадаємо, Лукашенко вигадав причину неучасті білоруських військ у війні проти України.

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