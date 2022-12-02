В ISW оцінили можливість вступу Білорусі у війну проти України

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко продовжив виставляти інформаційні умови для протидії російському тиску щодо участі у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що диктатор звинуватив Київ та НАТО у зростанні кількості провокацій біля кордону, стверджуючи, що Україна намагається втягнути у війну сили Альянсу.

"Лукашенко заявив, що білоруським чиновникам вдалося стримати потенційного супротивника від застосування військової сили проти Білорусі, а НАТО нарощує сили та активізує бойову підготовку в сусідніх країнах", - вказують у ISW.

Своєю чергою б ілоруський міністр оборони Віктор Хренін говорив про те, що прямої підготовки до війни немає і що Білорусь лише захищатиме свою територію, підкреслюють фахівці.

Окрім цього, в Інституті вивчення війни навели слова п редставника ГУР МОУ Вадима Скібіцького, який розповідав, що ознак формування ударного угруповання на території Білорусі немає.

У звіті також пояснюють, що Лукашенко та Хренін зробили відповідні коментарі, аби підтримати триваючу інформаційну операцію, спрямовану на закріплення українських сил на кордоні з Білоруссю. Водночас, згадуючи НАТО, вони намагаються переконати РФ, що військові їхні повинні залишатися в Білорусі для захисту від вигаданої агресії Альянсу.

"І таким чином Лукашенко та Хренін хочуть створити інформаційні умови для протистояння російському тиску щодо вступу Білорусі у війну проти Україні. Саме тому вступ Білорусі у війну вкрай малоймовірний", - додали аналітики.

Ключові висновки ISW: