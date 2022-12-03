Фото: Росія та Білорусь підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки (kremlin.ru)

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу прибув до Мінська на переговори зі свої білоруським колегою Віктором Хреніним. Сторони підписали протокол про забезпечення регіональної безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсантъ".

Як стверджувала "Белта", Шойгу прилетів з візитом до Білорусі, аби обговорити питання двостороннього військового і військово-технічного співробітництва. Пізніше ж сторони підписали протокол до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Зазначається, що голова Кремля Володимир Путін розпорядився прийняти пропозицію уряду Росії щодо підписання протоколу ще в серпні 2022 року. Тоді ж він наказав Міноборони розпочати переговори з білоруською стороною.