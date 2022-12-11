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В Беларуси собирают деньги для военных, но не для своих, - ЦНС

Фото: в Беларуси собирают деньги на военных российской армии (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

На государственных предприятиях Беларуси начали собирать деньги для нужд общественной организации, которая занимается белорусскими ветеранами боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечает Центр, белорусское подполье сообщило, что фактически средства, собираемые на нужды организации "Объединение ветеранов боевых действий на территории других государств", предназначены для закупки амуниции и формы мобилизованным российским военным.

Эта организация, созданная в 1995 году, контролируется Министерством обороны страны. К основным целям ее деятельности, согласно уставу, относятся социальная защита прав и гарантий ветеранов боевых действий на территории других государств.

Недавно РБК-Украина сообщало, что Россия и Беларусь подписали протокол об обеспечении региональной безопасности, для чего в Минск прилетал министр обороны России Сергей Шойгу.

Напомним, что во время встречи Лукашенко заявил, что считает: его страна и Россия якобы не хотят войны против Украины и открыто об этом заявляют, а не "прячутся в кусты".

Ранее аналитики ISW заявляли, что в то же время Лукашенко продолжил выставлять информационные условия для противодействия российскому давлению относительно участия в боевых действиях против Украины.

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