У Білорусі вишукують українців, які працюють у держструктурах

При цьому дані збирають про українців, "незалежно від дати переїзду до Республіки Білорусь".

"Прошу сьогодні, до 14:00, надати інформацію про громадян, які працюють у вашій організації як основного працівника, місцем народження яких є Україна, незалежно від дати переїзду до Республіки Білорусь. Форма подання інформації додається. Інформацію представляти в електронному вигляді форматі WORD, на паперовому носії не треба", - сказано у запиті.

При цьому з якою метою збираються дані, у листі не уточнюється.

Зазначається, що раніше аналогічні дані збирало керівництво Білоруської залізниці про своїх співробітників.

"За розпорядженням заступника начальника Білоруської залізниці (щодо організації безпечного забезпечення життєдіяльності підприємств Білоруської залізниці) Козловського Ігоря Анатолійовича, були підготовлені списки працівників БЗ, які народилися в Україні. Мета цього заходу - невідома", - повідомляв білоруський Telegram-канали залізничників у жовтні минулого року.

Пізніше працівників, які народилися в Україні, викликали в обласні управління КДБ та розпитували про родичів в Україні та про ставлення до війни.