Не довіряє своїм спецслужбам. Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито боїться зради з боку своїх спецслужб, зокрема, Комітету державної безпеки. Щоб захиститися, диктатор комплектує власну охорону, використовуючи співробітників приватної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Як повідомляється, Лукашенко нібито побоюється, що його можуть ліквідувати й, можливо, у білоруському КДБ готові піти проти нього.

Тому диктатор за допомогою приватної охоронної компанії нібито сформував новий підрозділ особистої охорони.

За інформацією білоруського підпілля, йдеться про компанію "ГардСервіс", на яку вже покладено завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.