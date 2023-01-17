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Не довіряє своїм спецслужбам. Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони

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Білорусь, Вівторок 17 січня 2023 21:56
Не довіряє своїм спецслужбам. Лукашенко створює додатковий підрозділ охорони Фото: самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нібито боїться зради з боку своїх спецслужб, зокрема, Комітету державної безпеки. Щоб захиститися, диктатор комплектує власну охорону, використовуючи співробітників приватної компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляється, Лукашенко нібито побоюється, що його можуть ліквідувати й, можливо, у білоруському КДБ готові піти проти нього.

Тому диктатор за допомогою приватної охоронної компанії нібито сформував новий підрозділ особистої охорони.

За інформацією білоруського підпілля, йдеться про компанію "ГардСервіс", на яку вже покладено завдання щодо формування ПВК для участі у війні проти українців.

Нагадаємо, білоруське приватне охоронне підприємство "ГардСервіс", якому дозволено мати вогнепальну зброю, може готуватися до участі у війні проти України.

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