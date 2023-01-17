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Україна надіслала ноту протесту в МЗС Білорусі через чергове "дно" пропаганди

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Мінськ, Вівторок 17 січня 2023 16:39
Україна надіслала ноту протесту в МЗС Білорусі через чергове "дно" пропаганди Фото: Ігор Кизим, посол України у Білорусі (mfa.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Посольство України надіслало ноту протесту в МЗС Білорусі після того, як пропаганда режиму Олександра Лукашенка вигадала сюжет про нібито вербування найманців диппредставництвом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла України в Білорусі Ігоря Кизима у Facebook.

Посол зазначив, що він зазвичай не коментує антиукраїнську пропаганду в Білорусі, оскільки шкода витрачати час на боротьбу з "пропагандистськими вітряками".

"Але не можу втриматись і не прокоментувати чергове "дно" білоруської пропаганди, яке 16.01.2022 р. на першому каналі БТ звичайному білоруському глядачеві "подарувала" одна з найвідоміших після серпня 2020 року пропагандистів - Катерина Тихомирова у своїй "авторській" програмі "Катюшин расчет". Не буду переказувати всюм маячню цього "сюжету". Скажу відразу, посольство надіслало відповідну ноту протесту в МЗС РБ", - зазначив посол.

За його словами, у сюжеті стверджується, що посольство України в Білорусі нібито є вербовим центром для відправки найманців на війну з Росією.

"Для "підтвердження" цього в сюжеті з'являється якийсь грузин Георгій Заракішвілі, який за допомогою посольства намагається потрапити в Україну, щоб "повоювати" там і розповідає про це білоруським спецслужбам, які його затримали. Власне слова грузина про його бажання, мабуть, єдина правда в цьому сюжеті. Все інше брехня, маніпуляції та лицемірство", - додав Кизим.

Він також наголосив, що такі дії є “черговим сплеском антиукраїнської істерії та пошуком "компрометуючих" матеріалів для провокацій" проти дипломатичного представництва України.

Нагадаємо, раніше Лукашенко цинічно оголосив "рік миру" у Білорусі, незважаючи на участь у війні Росії проти України.

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