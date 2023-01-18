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В Беларуси выискивают украинцев, которые работают в госструктурах

Фото: в Беларуси выискивают украинцев, которые работают в госструктурах (wikimedia.org)
Автор: Елизавета Драбкина

Минский городской исполнительный комитет разослал запрос в подчиненные структурные подразделения с требованием предоставить информацию об украинцах, которые там работают.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Реформацию".

При этом данные собирают об украинцах, "вне зависимости от даты переезда в Республику Беларусь".

"Прошу сегодня, до 14:00, представить информацию о работающих в вашей организации в качестве основного работника гражданах, местом рождения которых является Украина, вне зависимости от даты переезда в Республику Беларусь. Форма представления информации прилагается. Информацию представлять в электронном виде формате WORD, на бумажном носителе не надо", - сказано в запросе.

При этом для каких целей собираются данные, в письме не уточняется.

Отмечается, что ранее аналогичные данные собирало руководство Белорусской железной дороги о своих сотрудниках.

"По распоряжению заместителя начальника Беларусской железной дороги (по организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий Беларусской железной дороги) Козловского Игоря Анатольевича, были подготовлены списки работников БелЖД, которые родились в Украине. Цель данного мероприятия - неизвестна", - сообщал белорусский Telegram-каналы железнодорожников в октябре прошлого года.

Позже, работников, которые родились в Украине, вызывали в областные управления КГБ и расспрашивали о родственниках в Украине и об отношении к войне.

Напомним, ранее посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси после того, как пропаганда режима Лукашенко выдумала сюжет о якобы вербовке наемников диппредставительством.

Кроме того, сообщалось, что Лукашенко якобы опасается измены со стороны своих спецслужб, поэтому, чтобы защититься, он комплектует свою охрану, используя сотрудников частной компании.

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