В Беларуси выискивают украинцев, которые работают в госструктурах

Минский городской исполнительный комитет разослал запрос в подчиненные структурные подразделения с требованием предоставить информацию об украинцах, которые там работают.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Реформацию".
При этом данные собирают об украинцах, "вне зависимости от даты переезда в Республику Беларусь".
"Прошу сегодня, до 14:00, представить информацию о работающих в вашей организации в качестве основного работника гражданах, местом рождения которых является Украина, вне зависимости от даты переезда в Республику Беларусь. Форма представления информации прилагается. Информацию представлять в электронном виде формате WORD, на бумажном носителе не надо", - сказано в запросе.
При этом для каких целей собираются данные, в письме не уточняется.
Отмечается, что ранее аналогичные данные собирало руководство Белорусской железной дороги о своих сотрудниках.
"По распоряжению заместителя начальника Беларусской железной дороги (по организации безопасного обеспечения жизнедеятельности предприятий Беларусской железной дороги) Козловского Игоря Анатольевича, были подготовлены списки работников БелЖД, которые родились в Украине. Цель данного мероприятия - неизвестна", - сообщал белорусский Telegram-каналы железнодорожников в октябре прошлого года.
Позже, работников, которые родились в Украине, вызывали в областные управления КГБ и расспрашивали о родственниках в Украине и об отношении к войне.
Напомним, ранее посольство Украины направило ноту в МИД Беларуси после того, как пропаганда режима Лукашенко выдумала сюжет о якобы вербовке наемников диппредставительством.
Кроме того, сообщалось, что Лукашенко якобы опасается измены со стороны своих спецслужб, поэтому, чтобы защититься, он комплектует свою охрану, используя сотрудников частной компании.
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