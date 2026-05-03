З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля для допомоги дронам РФ, - ДПСУ

Під час інтерв'ю Демченку задали питання щодо "специфічної активності" з блоку Білорусі, про яку вчора попередив президент України Володимир Зеленський. Речник ДПСУ відповів, що прикордонники очікують провокацій та дестабілізацій, але не уточнив, про що йдеться.

"Загроза з боку Білорусі ніколи не зникає... Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", - сказав він.

Також вчора ввечері росіяни атакували Україну дронами, і паралельно в соцмережах була інформація, що з території Білорусі залетіла повітряна куля. Демченко підтвердив цей факт та пояснив, що ця куля з себе представляє.

"Учора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку в подальшому ідентифікували як повітряну кулю. Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів", - поінформував речник ДПСУ.