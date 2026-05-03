З Білорусі в Україну залетіла повітряна куля для допомоги дронам РФ, - ДПСУ

16:04 03.05.2026 Нд
2 хв
Що очікують у ДПСУ від Білорусі та навіщо у повітряний простір України залетіла повітряна куля?
aimg Едуард Ткач
Фото: Андрій Демченко (dpsu.gov.ua)

Вчора ввечері, 2 травня, до України з території Білорусі залетіла повітряна куля, яка є ретранслятором та допомагає повітряним цілям РФ.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Під час інтерв'ю Демченку задали питання щодо "специфічної активності" з блоку Білорусі, про яку вчора попередив президент України Володимир Зеленський. Речник ДПСУ відповів, що прикордонники очікують провокацій та дестабілізацій, але не уточнив, про що йдеться.

"Загроза з боку Білорусі ніколи не зникає... Не можу зараз відкрито розкривати всього, але можемо очікувати або можемо готуватися до того, що будуть спроби дестабілізувати ситуацію по напрямку нашого кордону, не виключаємо провокацій", - сказав він.

Також вчора ввечері росіяни атакували Україну дронами, і паралельно в соцмережах була інформація, що з території Білорусі залетіла повітряна куля. Демченко підтвердив цей факт та пояснив, що ця куля з себе представляє.

"Учора ввечері також бачили заліт з боку Білорусі повітряної цілі, яку в подальшому ідентифікували як повітряну кулю. Фактично, це ретранслятор для того, щоб посилювати сигнал для повітряних засобів ураження, які Росія використовує проти України під час обстрілів", - поінформував речник ДПСУ.

Загроза з боку Білорусі

Нагадаємо, 2 травня президент Володимир Зеленський поінформував, що на кордоні України та Білорусі була помічена "специфічна" активність з боку білорусів. Він зазначив, що держава все контролює і у разі чого готова реагувати.

Тоді ж ситуацію прокоментував керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він припустив, що з боку Білорусі максимум що може бути - це дрібні провокації.

Також Зеленський нещодавно говорив, що у росіян дуже багато хворих в фантастичних ідей, і Україна не хоче, щоб Білорусь була втягнута в них.

