Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар для помощи дронам РФ, - ГПСУ

Во время интервью Демченко задали вопрос о "специфической активности" из блока Беларуси, о которой вчера предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Представитель ГПСУ ответил, что пограничники ожидают провокаций и дестабилизаций, но не уточнил, о чем идет речь.

"Угроза со стороны Беларуси никогда не исчезает... Не могу сейчас открыто раскрывать всего, но можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию по направлению нашей границы, не исключаем провокаций", - сказал он.

Также вчера вечером россияне атаковали Украину дронами, и параллельно в соцсетях была информация, что с территории Беларуси залетел воздушный шар. Демченко подтвердил этот факт и объяснил, что этот шар из себя представляет.

"Вчера вечером также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую в дальнейшем идентифицировали как воздушный шар. Фактически, это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов", - сообщил представитель ГПСУ.