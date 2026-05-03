Из Беларуси в Украину залетел воздушный шар для помощи дронам РФ, - ГПСУ

Вчера вечером, 2 мая, в Украину с территории Беларуси залетел воздушный шар, который является ретранслятором и помогает воздушным целям РФ.
Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.
Во время интервью Демченко задали вопрос о "специфической активности" из блока Беларуси, о которой вчера предупредил президент Украины Владимир Зеленский. Представитель ГПСУ ответил, что пограничники ожидают провокаций и дестабилизаций, но не уточнил, о чем идет речь.
"Угроза со стороны Беларуси никогда не исчезает... Не могу сейчас открыто раскрывать всего, но можем ожидать или можем готовиться к тому, что будут попытки дестабилизировать ситуацию по направлению нашей границы, не исключаем провокаций", - сказал он.
Также вчера вечером россияне атаковали Украину дронами, и параллельно в соцсетях была информация, что с территории Беларуси залетел воздушный шар. Демченко подтвердил этот факт и объяснил, что этот шар из себя представляет.
"Вчера вечером также видели залет со стороны Беларуси воздушной цели, которую в дальнейшем идентифицировали как воздушный шар. Фактически, это ретранслятор для того, чтобы усиливать сигнал для воздушных средств поражения, которые Россия использует против Украины во время обстрелов", - сообщил представитель ГПСУ.
Напомним, 2 мая президент Владимир Зеленский проинформировал, что на границе Украины и Беларуси была замечена "специфическая" активность со стороны белорусов. Он отметил, что государство все контролирует и в случае чего готово реагировать.
Тогда же ситуацию прокомментировал руководитель ЦПД Андрей Коваленко. Он предположил, что со стороны Беларуси максимум что может быть - это мелкие провокации.
Также Зеленский недавно говорил, что у россиян очень много больных в фантастических идей, и Украина не хочет, чтобы Беларусь была втянута в них.