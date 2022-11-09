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У Білорусі створюють підрозділи операторів ударних безпілотників, - Генштаб ЗСУ

Фото: Білорусь формує з РФ спільне угруповання військ (twitter.com/armscontrol_ukr)
Автор: Володимир Костирін

Білорусь продовжує надавати Росії допомогу у веденні війни проти України, надаючи свою інфраструктуру, територію та повітряний простір. Також у складі прикордонних військ РБ створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних Сил України.

Крім того, на території Білорусі продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки Білорусь у якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу 9 листопада.

Повідомляється, що білоруські правоохоронні органи посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією, а також тих, хто критикує владу чи російську війну проти нашої країни.

Раніше повідомлялося, що Росія звозить солдатів та техніку до району білоруських Барановичів.

Також раніше ми писали, що у Білорусі на полігонах зосереджуються російські літаки, з'явилися військові намети та контейнери для зберігання ракет "Кинжал".

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