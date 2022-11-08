Росія звозить солдатів і техніку в район білоруських Барановичів
Російські військові ешелони, починаючи з 14 жовтня прибувають виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Спільноти залізничників Білорусі".
"На даний момент ми, як і раніше, фіксуємо станції навантаження та відправлення військових ешелонів, що прибувають з 14 жовтня 2022 року з РФ до Білорусі виключно з Центрального федерального округу та Приволзького федерального округу: Селятино (московська залізна дорога), Щолково (московська залізна дорога), Нара (московська залізна дорога) та Ілліно (горківська залізна дорога)", - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що 24 жовтня з російської станції Селятино виїхав до станції Полонка (Барановичське відділення Білоруської залізниці) військовий ешелон № 941 з 25-ма одиницями гусеничної та колісної військової техніки. Він прибув на станцію призначення 26 жовтня.
"Спільнота залізничників Білорусі" зауважила, що маршрут руху ешелону йде в обхід великих білоруських міст для ускладнення ідентифікації військової техніки на платформах. Його протяжність сягає 908 кілометрів.
Так, військовий ешелон № 941 прямував не через станцію Мінськ-Сортувальний, а в обхід Мінська за маршрутом: Колодищі - Шабани - колійний пост Асіївка - Колядичі - Помислище і далі на станцію Полонка.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що залізниця в Білорусі вже майже місяць, починаючи з 13 жовтня, перебуває під посиленою охороною КДБ, МВС та ССО. Також на коліях ставлять "секрети" вздовж рейок та ввели заборону на проходження ешелонів через міста.
Також раніше ми писали, що на білоруських полігонах зосереджуються російські літаки, з'явилися військові намети та контейнери для зберігання ракет "Кинжал". Це засвідчують супутникові знімки Planet Labs.
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