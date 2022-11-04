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Польові намети та російські літаки. ЗМІ показали супутникові знімки полігонів Білорусі

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Білорусь, П'ятниця 04 листопада 2022 21:52
Польові намети та російські літаки. ЗМІ показали супутникові знімки полігонів Білорусі Фото: білоруські полігони прилаштовуються під російські військові наметові табори і російські літаки (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

На білоруських полігонах зосереджуються російські літаки, з'явилися військові намети та контейнери для зберігання ракет "Кинжал". Це засвідчують супутникові знімки Planet Labs.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радыё Свабода.

Велика кількість військових наметів і техніки видно на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновському" під Барановичами у Брестській області. Знімки зроблені 31 жовтня, але, за даними видання, військові і техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.

Наметових таборів два: один розміром більше двох футбольних полів, другий - менший. Загалом тут можна налічити близько 200 наметів і 200 одиниць військової техніки, серед яких переважають вантажівки.

На цьому ж полігоні розміщено польовий шпиталь - теж розміром з футбольне поле. У північній частині навчального центру можна нарахувати ще 40 наметів.

Ще один наметовий табір розміщується на військовому полігоні "Репища" під Осиповичами у Могилівській області. Поруч із табором розташована стоянка для техніки, де зосереджено вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці. На північ від полігону знаходиться залізнична станція Верейці, де перебуває потяг, з якого вивантажують техніку. Частина техніки вже стоїть на дорозі у бік полігону.

На військовому полігону "Ласвіда" під Вітебськом намети почали з'являтися після 11 жовтня, пізніше прибула перша техніка. Табір продовжує розростатися.

Норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки аеродрому в Мачулищах, які компанія Planet Labs зробила 18 та 31 жовтня. На цих знімках видно, що в Мачулищах і досі розміщуються три МіГ-31К ПКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинжал".

Нагадаємо, 4 листопада білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не планує відправляти армію Білорусі воювати проти України. Проте міністри закордонних справ країн G7 наголосили у комюніке за підсумками зустрічі у Мюнстре, що у разі, якщо режим диктатора Лукашенка безпосередньо втягне Білорусь у війну Росії проти України, G7 обіцяє, що його режим матиме неминучі і серйозні наслідки.

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