Польові намети та російські літаки. ЗМІ показали супутникові знімки полігонів Білорусі
На білоруських полігонах зосереджуються російські літаки, з'явилися військові намети та контейнери для зберігання ракет "Кинжал". Це засвідчують супутникові знімки Planet Labs.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радыё Свабода.
Велика кількість військових наметів і техніки видно на 230-му загальновійськовому полігоні "Обуз-Лісновському" під Барановичами у Брестській області. Знімки зроблені 31 жовтня, але, за даними видання, військові і техніка почали прибувати на полігон після 16 жовтня.
Наметових таборів два: один розміром більше двох футбольних полів, другий - менший. Загалом тут можна налічити близько 200 наметів і 200 одиниць військової техніки, серед яких переважають вантажівки.
На цьому ж полігоні розміщено польовий шпиталь - теж розміром з футбольне поле. У північній частині навчального центру можна нарахувати ще 40 наметів.
Ще один наметовий табір розміщується на військовому полігоні "Репища" під Осиповичами у Могилівській області. Поруч із табором розташована стоянка для техніки, де зосереджено вантажівки та кілька машин, схожих на гаубиці. На північ від полігону знаходиться залізнична станція Верейці, де перебуває потяг, з якого вивантажують техніку. Частина техніки вже стоїть на дорозі у бік полігону.
На військовому полігону "Ласвіда" під Вітебськом намети почали з'являтися після 11 жовтня, пізніше прибула перша техніка. Табір продовжує розростатися.
Норвезьке видання Faktisk опублікувало супутникові знімки аеродрому в Мачулищах, які компанія Planet Labs зробила 18 та 31 жовтня. На цих знімках видно, що в Мачулищах і досі розміщуються три МіГ-31К ПКС РФ, які можуть нести гіперзвукові ракети Х-47М2 "Кинжал".
Нагадаємо, 4 листопада білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що не планує відправляти армію Білорусі воювати проти України. Проте міністри закордонних справ країн G7 наголосили у комюніке за підсумками зустрічі у Мюнстре, що у разі, якщо режим диктатора Лукашенка безпосередньо втягне Білорусь у війну Росії проти України, G7 обіцяє, що його режим матиме неминучі і серйозні наслідки.
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