В Беларуси создают подразделения операторов ударных беспилотников, - Генштаб ВСУ

Беларусь продолжает оказывать России помощь в ведении войны против Украины, предоставляя свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Также в составе пограничных войск РБ создаются подразделения операторов ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на территории Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

"По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки", - говорится в утренней сводке Генштаба 9 ноября.

Сообщается, что беларусские правоохранительные органы ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией, а также тех, кто критикуют власть или российскую войну против нашей страны.