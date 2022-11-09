У Білорусі створюють підрозділи операторів ударних безпілотників, - Генштаб ЗСУ

Білорусь продовжує надавати Росії допомогу у веденні війни проти України, надаючи свою інфраструктуру, територію та повітряний простір. Також у складі прикордонних військ РБ створюються підрозділи операторів ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Генерального штабу Збройних Сил України.

Крім того, на території Білорусі продовжується формування російсько-білоруського угруповання військ.

"За попередньою інформацією, військовослужбовці 38-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади збройних сил республіки Білорусь у якості "братської" допомоги закупили для потреб особового складу 15-го мотострілецького полку 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил російської федерації до 100 комплектів індивідуальних аптечок, розвантажувальних жилетів та іншого екіпірування", - йдеться у ранковому зведенні Генштабу 9 листопада.

Повідомляється, що білоруські правоохоронні органи посилили заходи з пошуку, виявлення та затримання громадян з проукраїнською позицією, а також тих, хто критикує владу чи російську війну проти нашої країни.