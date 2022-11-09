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В Беларуси создают подразделения операторов ударных беспилотников, - Генштаб ВСУ

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Среда 09 ноября 2022 07:53
В Беларуси создают подразделения операторов ударных беспилотников, - Генштаб ВСУ Фото: Беларусь формирует с РФ общую группировку войск (twitter.com/armscontrol_rus)
Автор: Владимир Костырин

Беларусь продолжает оказывать России помощь в ведении войны против Украины, предоставляя свою инфраструктуру, территорию и воздушное пространство. Также в составе пограничных войск РБ создаются подразделения операторов ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, на территории Беларуси продолжается формирование российско-белорусской группировки войск.

"По предварительной информации, военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады вооруженных сил республики Беларусь в качестве "братской" помощи закупили для нужд личного состава 15-го мотострелкового полка 2-й мотострелковой дивизии вооруженных сил российской федерации до 100 комплектов индивидуальных аптечек, разгрузочных жилетов и другой экипировки", - говорится в утренней сводке Генштаба 9 ноября.

Сообщается, что беларусские правоохранительные органы ужесточили меры по поиску, выявлению и задержанию граждан с проукраинской позицией, а также тех, кто критикуют власть или российскую войну против нашей страны.

Ранее сообщалось, что Россия свозит солдат и технику в район белорусских Барановичей.

Также раньше мы писали, что в Беларуси на полигонах сосредотачиваются российские самолеты, появились военные палатки и контейнеры для хранения ракет "Кинжал".

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