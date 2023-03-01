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У Білорусі розкрили подробиці атаки на А-50 та розповіли про пошкодження літака

Фото: російський літак А-50 (рос ЗМІ)
Автор: Наталія Кава

Російський літак А-50, який базувався на білоруському аеродромі "Мачулищі", було атаковано дронами виробництва компанії DJI. Вони були переобладнані під дрони-камікадзе та переносили вибухівку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на групу ByPol.

Повідомляється, що атака була заподіяна двома дронами, кожен з яких переносив заряд у 200 грамів вибухової речовини у тротиловому еквіваленті. Окрім цього вони мали вантаж для додаткового ураження - це були металеві кулі з приблизною кількістю 200 штук на кожен дрон.

Виходячи з опублікованих супутникових знімків, А-50 зазнав двох значних ушкоджень.

У нього пошкоджено ключовий елемент - трикоординатну станцію радіолокації, а саме локатор. Якщо це дійсно так, то антену доведеться змінювати повністю з її повним розбиранням і демонтажем. Окрім цього доведеться замінювати антену системи розпізнавання "свій-чужий", яка знаходиться під обтічником.

Друге пошкодження скоріше за все знаходиться в районі розташування обтічника антени супутникової радіолінії, в передній частині поблизу носового відсіку.

Окрім цього, значних пошкоджень могли завдати металеві кулі. Вони могли вразити обшивку літака та проникнути глибоко в його корпус. Саме у літаку А-50 під обшивкою тягнеться велика кількість важливих дротів. Як таких, які живлять, так і зв'язкові чи керуючі. Сталеві кулі елементи могли не тільки розірвати дроти, а й разом з вогнем і оплавити їх.

Також на кількість і складність пошкоджень може вплинути те, чи була пожежа на літаку після вибухів. Важливу роль грає і те, чим її могли локалізувати, адже висока ймовірність попадання засобів пожежогасіння в зруйновані місця.

Фото: у Білорусі розкрили подробиці атаки на А-50 та розповіли про пошкодження літака (t.me/bypol)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що на російському літаку ДРЛО А-50 після повідомлень про атаку на білоруський аеродром змінився колір крил і "тарілки". Це підтверджують супутникові знімки за 19 і 28 лютого.

Нагадаємо, у мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50

Підірваний у Білорусі літак А-50 мав велике значення для Москви.

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