ua ru
Вт, 28 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Удар по російському літаку А-50 у Білорусі: оприлюднені перші супутникові знімки

Новость на русском →
Вівторок 28 лютого 2023 17:37
Удар по російському літаку А-50 у Білорусі: оприлюднені перші супутникові знімки Ілюстративне фото: оприлюднено перші супутникові знімки аеродрому "Мачулищі" після атаки партизанів на А-50 (t.me/Hajun_BY)
Автор: Іван Носальський

У мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста CNN Джанлуку Меццофіоре у Twitter.

Він показав супутникові знімки аеродрому "Мачулищі", зроблені сьогодні, 28 лютого.

Удар по російському літаку А-50 у Білорусі: оприлюднені перші супутникові знімкиФото: літак росіян А-50 на аеродромі в Білорусі (twitter.com/GianlucaMezzo)

"У Maxar є ці знімки літака A-50 ДРЛС на авіабазі "Мачулищі" в Білорусі. Я не бачу жодних серйозних пошкоджень", - написав журналіст.

При цьому, як зазначає "Беларускі Гаюн", борт переставили. Місце його звичайної стоянки, яке відзначено червоною стрілкою, пустує. Він у іншому місці. Востаннє зліт літака росіян фіксували 22 лютого.

Удар по російському літаку А-50 у Білорусі: оприлюднені перші супутникові знімкиФото: місце стоянки літака А-50 росіян (t.me/Hajun_BY)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 26 лютого на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.

Пізніше британська розвідка наголосила, що цей борт мав велике значення для російської армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Росавиация
NEWS
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
Сирський про бої у Бахмуті: ворог кинув у наступ найбільш підготовлених штурмовиків
DAILY
Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Роман Костенко: Росія накопичує війська, весною буде більш глобальний наступ