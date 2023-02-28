Змінився колір крил та радара. "Гаюн" порівняв фото А-50 до та після повідомлень про атаку

На російському літаку ДРЛО А-50 після повідомлень про атаку на білоруський аеродром змінився колір крил і "тарілки". Це підтверджують супутникові знімки за 19 і 28 лютого.

Літак ніби "зашкурили" перед перефарбовуванням. На даний момент група не робить однозначних тверджень, проте це може бути наслідком того, що фюзеляж обгорів.





Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу "Джміль", що обертається.





У той же час, якщо порівняти із зовнішнім виглядом ІЛ-76 ВПС РБ, який, до слова стоїть на тому ж місці, то жодних видимих змін кольору/фарби немає.