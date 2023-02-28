Змінився колір крил та радара. "Гаюн" порівняв фото А-50 до та після повідомлень про атаку
На російському літаку ДРЛО А-50 після повідомлень про атаку на білоруський аеродром змінився колір крил і "тарілки". Це підтверджують супутникові знімки за 19 і 28 лютого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на групу "Беларускі Гаюн".
Літак ніби "зашкурили" перед перефарбовуванням. На даний момент група не робить однозначних тверджень, проте це може бути наслідком того, що фюзеляж обгорів.
Значну зміну забарвлення видно на крилах і на склопластиковому куполі, в якому розміщується антена радарного комплексу "Джміль", що обертається.
У той же час, якщо порівняти із зовнішнім виглядом ІЛ-76 ВПС РБ, який, до слова стоїть на тому ж місці, то жодних видимих змін кольору/фарби немає.
Нагадаємо, у мережі з'явилися перші супутникові знімки білоруського аеродрому "Мачулищі", де сталася атака партизанів на розвідувальний літак росіян А-50
Підірваний у Білорусі літак А-50 мав велике значення для Москви.
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