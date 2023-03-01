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В Беларуси раскрыли подробности атаки на А-50 и рассказали о повреждении самолета

Фото: российский самолет А-50 (рос СМИ)
Автор: Наталья Кава

Российский самолет А-50, базировавшийся на белорусском аэродроме "Мачулищи", был атакован дронами производства компании DJI. Они были переоборудованы под дроны-камикадзе и переносили взрывчатку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на группу ByPol.

Сообщается, что атака была нанесена двумя дронами, каждый из которых переносил заряд в 200 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Кроме этого они имели груз для дополнительного поражения - это были металлические шары с примерно 200 штук на каждый дрон.

Исходя из опубликованных спутниковых снимков, А-50 получил два значительных повреждения.

У него поврежден ключевой элемент - трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор. Если это действительно так, то антенну придется менять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Кроме этого придется заменять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая находится под обтекателем.

Второе повреждение, скорее всего, находится в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части вблизи носового отсека.

Кроме этого, значительные повреждения могли нанести металлические шары. Они могли поразить обшивку самолета и проникнуть в его корпус. Именно в самолете А-50 под обшивкой тянется большое количество важных проводов. Как питающих, так и связные или управляющие. Стальные шары элементы могли не только разорвать провода, но и вместе с огнем и оплавить их.

Также на количество и сложность повреждений может повлиять, был ли пожар на самолете после взрывов. Важную роль играет и то, чем ее могли локализовать, ведь высока вероятность попадания средств пожаротушения в разрушенные места.

Фото: в Беларуси раскрыли подробности атаки на А-50 и рассказали о повреждении самолета (t.me/bypol)

Ранее РБК-Украина сообщало, что на российском самолете ДРЛО А-50 после сообщений об атаке на белорусский аэродром изменился цвет крыльев и тарелки. Это подтверждают спутниковые снимки за 19 и 28 февраля.

Напомним, в сети появились первые спутниковые снимки белорусского аэродрома "Мачулищи", где произошла атака партизан на разведывательный самолет россиян А-50.

Взорванный в Беларуси самолет А-50 имел большое значение для Москвы.

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