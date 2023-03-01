Сообщается, что атака была нанесена двумя дронами, каждый из которых переносил заряд в 200 граммов взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Кроме этого они имели груз для дополнительного поражения - это были металлические шары с примерно 200 штук на каждый дрон.

Исходя из опубликованных спутниковых снимков, А-50 получил два значительных повреждения.

У него поврежден ключевой элемент - трехкоординатная радиолокационная станция, а именно локатор. Если это действительно так, то антенну придется менять полностью с ее полной разборкой и демонтажем. Кроме этого придется заменять антенну системы распознавания "свой-чужой", которая находится под обтекателем.

Второе повреждение, скорее всего, находится в районе расположения обтекателя антенны спутниковой радиолинии, в передней части вблизи носового отсека.

Кроме этого, значительные повреждения могли нанести металлические шары. Они могли поразить обшивку самолета и проникнуть в его корпус. Именно в самолете А-50 под обшивкой тянется большое количество важных проводов. Как питающих, так и связные или управляющие. Стальные шары элементы могли не только разорвать провода, но и вместе с огнем и оплавить их.

Также на количество и сложность повреждений может повлиять, был ли пожар на самолете после взрывов. Важную роль играет и то, чем ее могли локализовать, ведь высока вероятность попадания средств пожаротушения в разрушенные места.

Фото: в Беларуси раскрыли подробности атаки на А-50 и рассказали о повреждении самолета (t.me/bypol)