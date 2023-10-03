У Білорусі раптово розпочали перевірку бойової готовності армії: залучать авіацію

Повідомляється, що перевірка має комплексний характер. Вона дозволить визначити готовність військових частин та підрозділів виконувати завдання за призначенням.

У Міноборони Білорусі зазначають, що війська в найкоротші терміни здійснять марші до призначених районів з подальшим виконанням нормативів з предметів бойової підготовки.

Крім того, військову та спеціальну техніку буде перевірено контрольними пробігами, зокрема й пересіченою місцевістю.

Під час перевірки заплановано пересування військової техніки та особового складу дорогами загального користування у Мінській та Вітебській областях. Також передбачається залучення авіації для підтримки дій Сухопутних військ.

Загроза з Білорусі

"Беларускі Гаюн" повідомляв, що загроза ракетних обстрілів України з боку Білорусі збережеться ще як мінімум на три місяці, оскільки було продовжено дію зони обмеження для польотів цивільних судів.

Докладніше про те, як білоруський диктатор Олександр Лукашенко допомагає Росії у війні проти України, можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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