В Беларуси внезапно начали проверку боевой готовности армии: задействуют авиацию

Сообщается, что проверка носит комплексный характер. Она позволит определить готовность воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению.

В Минобороны Беларуси отмечают, что войска в кратчайшие сроки совершат марши в назначенные районы, с последующим выполнением нормативов по предметам боевой подготовки.

Кроме того, военная и специальная техника будет проверена контрольными пробегами, в том числе по пересеченной местности.

В ходе проверки запланировано передвижение военной техники и личного состава по дорогам общего пользования в Минской и Витебской областях. Также предусматривается задействование авиации для поддержки действий Сухопутных войск.

Угроза с Беларуси

"Беларускі Гаюн" сообщал, что угроза ракетных обстрелов Украины со стороны Беларуси сохранится еще как минимум на три месяца, так как было продлено действие зоны ограничения для полетов гражданских судов.

Подробнее о том, как беларусский диктатор Александр Лукашенко помогает России в войне против Украины, можете прочитать в материале РБК-Украина.

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