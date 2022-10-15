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До Білорусі прибули перші ешелони з РФ у рамках спільного розгортання військ

Фото: до Білорусі прибули перші ешелони з Росії 15 жовтня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 15 жовтня, до Білорусі прибули перші ешелони із російськими окупантами. Їхня передислокація з РФ на білоруську територію пов'язана зі спільним розгортанням військ цих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Білорусі.

"Перші ешелони з російськими військовослужбовцями, які входять до складу регіонального угруповання військ (сил), прибули до Білорусі", - йдеться у повідомленні.

Спільне розгортання військ

Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ. Про це домовилися голова білоруського режиму Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін 10 жовтня.

Війська та техніка РФ на території Білорусі

Чисельність російських військ, що знаходяться на території Білорусі, на 13 жовтня становила до тисячі осіб. Також там є кілька десятків одиниць техніки окупантів. Зокрема, Білорусь за останній тиждень передала Росії щонайменше 67 танків і як мінімум 28 вантажних автомобілів "Урал".

Зазначимо, ще наприкінці вересня стало відомо, що Білорусь може готуватися до прийому військових ешелонів з території Росії. Ще тоді тривала активна підготовка залізниці.

Позиція Лукашенка

Голова білоруського режиму Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України. При цьому МЗС Білорусі вручило українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту, в якій стверджує, що Київ нібито планує завдати удару по території Білорусі.

Що відбувається у самій Білорусі

В Білорусі введено режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн. Також парламент Білорусі у першому читанні ухвалив законопроект, яким пропонується обмежити виїзд з країни для частини громадян.

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Білорусь