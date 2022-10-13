ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У ЗСУ назвали чисельність російського військового контингенту в Білорусі

Новость на русском →
Четвер 13 жовтня 2022 11:23
У ЗСУ назвали чисельність російського військового контингенту в Білорусі Фото: у ЗСУ назвали чисельність російського військового контингенту в Білорусі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Чисельність російських військ, що знаходяться на території Білорусі, становить до тисячі осіб. Також там є кілька десятків одиниць техніки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова командувача Об'єднаних сил ЗСУ Сергія Наєва в ефірі телемарафону.

"Наразі на території Білорусі знаходяться військові ЗС РФ приблизною чисельністю до 1000 осіб. Також там 6 російських ударних літаків, 4 установки ОТРК "Іскандер", 12 ЗРК С-400", - розповів він.

Також Наєв зазначив, що на території Білорусі проводять заходи щодо підготовки аеродромної мережі, а також інфраструктури для розміщення російських військ та збільшення їх чисельності.

Нагадаємо, у МВС України запевнили, що у разі вторгнення чи прориву з півночі російські окупанти отримають відсіч безпосередньо на кордоні України з Білоруссю. При цьому як оборонний захід ЗСУ замінювали прилеглу до кордону територію.

Раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ .

Крім того, Олександр Лукашенко визнав, щоБілорусь бере участь у війні проти України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Російська Федерація
NEWS
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни