Білорусь передала Росії щонайменше 60 танків, - "Гаюн"
Білорусь за останній тиждень передала Росії щонайменше 67 танків і як мінімум 28 вантажних автомобілів "Урал".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Беларускі Гаюн".
Сьогодні у Могилівській області було зафіксовано рух чергового ешелону з військовою технікою у напрямку Орші, де пізніше цей ешелон помітили вже у напрямку Росії.
На ешелоні було помічено щонайменше 22 танків Т-72А. Точки спостереження можуть вказувати на те, що техніка, найімовірніше, була знята зі зберігання з 969-ї бази резерву танків і перевозилася гілкою Осиповичі-Могилів-Орша-РФ.
Не виключено, що кількість танків, які вивезли до РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, лише за останній тиждень режим Лукашенка передав Росії вже не менше 67 танків Т-72А та не менше 28 вантажівок "Урал". Попередні ешелони були направлені на залізничні станції Успенська та Міллерово Ростовської області РФ і далі на Донбас.
Раніше ми писали, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати допомогу Російській Федерації для здійснення військової агресії на території України та відправило у тимчасово окупований Крим ешелон із технікою.
Також РБК-Україна писало про те, що 11 жовтня було помічено відразу кілька нових ешелонів з розконсервованою військовою технікою Білорусі, яку, ймовірно, відвозять у напрямку Росії. Також у мережі з'явилося відео з військовою технікою, яка прямує з Білорусі у бік РФ.
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