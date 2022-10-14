Білорусь передала Росії щонайменше 60 танків, - "Гаюн"

Сьогодні у Могилівській області було зафіксовано рух чергового ешелону з військовою технікою у напрямку Орші, де пізніше цей ешелон помітили вже у напрямку Росії.

На ешелоні було помічено щонайменше 22 танків Т-72А. Точки спостереження можуть вказувати на те, що техніка, найімовірніше, була знята зі зберігання з 969-ї бази резерву танків і перевозилася гілкою Осиповичі-Могилів-Орша-РФ.

Не виключено, що кількість танків, які вивезли до РФ цього разу, може бути більшою. Таким чином, лише за останній тиждень режим Лукашенка передав Росії вже не менше 67 танків Т-72А та не менше 28 вантажівок "Урал". Попередні ешелони були направлені на залізничні станції Успенська та Міллерово Ростовської області РФ і далі на Донбас.