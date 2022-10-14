У Білорусі запровадили режим "контртерористичної операції"

Режим "контртерористичної операції" введено у Білорусі через нібито загрозу з боку сусідніх країн.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Известия" , про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей.

За його словами, рішення було прийнято через дані про плани деяких держав, що надійшли.

"Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі", - заявив він.

Прихована мобілізація

Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.

Лукашенко ухвалив принципове рішення провести у Білорусі мобілізацію для збільшення укомплектованості бойових частин.

Крыніцы: Рашэнне аб мабілізацыі ў Беларусі прынятае. Яна пройдзе пад выглядам праверкі баяздольнасці



Як стала вядома @nashaniva, Лукашэнка прыняў прынцыповае рашэнне аб правядзенні схаванай мабілізацыі ў Беларусі для даўкамплектацыі баявых часцей.https://t.co/55dp40xC8G pic.twitter.com/mRORlZDLMg — Наша Ніва (@nashaniva) October 13, 2022

Нагадаємо, у МВС України запевнили, що у разі вторгнення чи прориву з півночі російські окупанти отримають відсіч безпосередньо на кордоні України з Білоруссю. При цьому як оборонний захід ЗСУ замінювали прилеглу до кордону територію.

Раніше повідомлялося, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Крім того, Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у війні проти України.

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