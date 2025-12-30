Из Беларуси в воздушное пространство Польши запустили десятки метеозондов с контрабандой
В Польшу из Беларуси 25 декабря прилетело 59 метеозондов. Также были найдены устройства GPS-трекинга.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24.
Как сообщается, больше всего таких случаев зафиксировали в Подляском и Люблинском воеводствах, непосредственно граничащих с Беларусью.
Во время проверок польские пограничники и полицейские обнаружили там 13 воздушных шаров с контрабандными сигаретами, а также 5 отдельных пакетов. В каждом из них находилось примерно по полторы тысячи пачек табачных изделий. Отмечается, что все метеозонды были оборудованы GPS-трекерами.
В польских спецслужбах не исключают, что запуск таких шаров может иметь не только контрабандную цель, но и использоваться для проверки эффективности систем обнаружения воздушных объектов.
Известно, что зонды двигались на высоте около 9 тысяч метров.
Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку для сил безопасности и несут риски для гражданского населения, отмечает издание.
В частности, в Люблинском воеводстве один из метеозондов повредил линию электропередач, в результате чего часть региона временно осталась без электроснабжения.
Вторжение в воздушное пространство Польши
Напомним, в ночь на 25 декабря польские ВВС поднимали боевые самолеты в воздух, чтобы перехватить и сопроводить российский разведывательный борт. Он пролетал недалеко от границ польского воздушного пространства.
Также в Польше зафиксировали очередное вторжение в свое пространство воздушных шаров из Беларуси.
Из соображений безопасности полеты гражданской авиации над Подляским воеводством были временно ограничены.
Как сообщалось ранее, в октябре Польша поднимала в воздух свои истребители МиГ-29 для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это был третий подобный инцидент за неделю.