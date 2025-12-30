Из Беларуси в воздушное пространство Польши запустили десятки метеозондов с контрабандой

В Польшу из Беларуси 25 декабря прилетело 59 метеозондов. Также были найдены устройства GPS-трекинга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание RMF24 .

Как сообщается, больше всего таких случаев зафиксировали в Подляском и Люблинском воеводствах, непосредственно граничащих с Беларусью.

Во время проверок польские пограничники и полицейские обнаружили там 13 воздушных шаров с контрабандными сигаретами, а также 5 отдельных пакетов. В каждом из них находилось примерно по полторы тысячи пачек табачных изделий. Отмечается, что все метеозонды были оборудованы GPS-трекерами.

В польских спецслужбах не исключают, что запуск таких шаров может иметь не только контрабандную цель, но и использоваться для проверки эффективности систем обнаружения воздушных объектов.

Известно, что зонды двигались на высоте около 9 тысяч метров.

Подобные инциденты создают дополнительную нагрузку для сил безопасности и несут риски для гражданского населения, отмечает издание.

В частности, в Люблинском воеводстве один из метеозондов повредил линию электропередач, в результате чего часть региона временно осталась без электроснабжения.