У Білорусі в повітря підняли російський розвідувальний літак, - "Гаюн"

У Білорусі підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

Зазначимо, що станція радіолокації літака може виявляти повітряні цілі на дальності:

Оновлено. О 14:35 з аеропорту Мачулищі також влетів МиГ-31К ВКС РФ (носій ракет "Кинжал") з реєстраційним номером RF-95194.

Нагадаємо, у Повітряних силах попереджали, що українцям варто бути готовими до нових атак росіян, адже вони не вдавалися до них уже понад тиждень.

Президент Володимир Зеленський також повідомляв, що окупанти спробують зробити останні дні року темними та складними для українців.

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