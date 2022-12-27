В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет, - "Гаюн"

В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Сообщается, что самолет взлетел в 14:07 с аэропорта Мачулищи.
"Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966", - пишет "Гаюн".
Отметим, что радиолокационная станция самолета может выявлять воздушные цели на дальности:
Напомним, в Воздушных силах предупреждали, что украинцам стоит быть готовыми к новым атакам россиян, ведь они не прибегали к ним уже больше недели.
Президент Владимир Зеленский также сообщал, что оккупанты попытаются сделать последние дни года темными и сложными для укранцев.
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