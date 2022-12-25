ua ru
Нд, 25 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський

Новость на русском →
Київ, Неділя 25 грудня 2022 21:06
Ворог спробує зробити останні дні року темними і складними, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Російські війська спробують зробити для українців останні дні року темними і складними.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомі того, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Будь ласка, цими днями дослухайтеся до повітряних тривог. Ще раз пошукайте і запамʼятайте, де розташований найближчий Пункт Незламності", - зазначив Зеленський.

Президент України також закликав розповісти рідним та близьким, як знайти Пункт Незламності, якщо це знадобиться.

"Подбайте, будь ласка, і про себе. І будьте готові допомагати іншим. Коли українці разом і коли українці вдячні одне одному, нас не здолати. Хай завжди так і буде!", - наголосив глава держави.

Раніше ми писали, що 24 грудня вранці стало відомо, що Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три кораблі, здатні нести крилаті ракети "Калібр". Їхній загальний залп становить 20 ракет.

Протягом учорашнього дня російські окупанти вивели до Чорного моря ще один носій ракет "Калібр".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Вторгнення Росії до України ракетный удар
NEWS
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
Зеленський виступить у Раді зі щорічним зверненням, - джерело
DAILY
Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ростислав Шурма: Сплата податків має стати не набагато дорожчою, ніж їхня оптимізація