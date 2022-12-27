У Білорусі в повітря підняли російський розвідувальний літак, - "Гаюн"
У Білорусі підняли в повітря літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 Повітряно-космічних сил РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
Оновлено. О 14:35 з аеропорту Мачулищі також влетів МиГ-31К ВКС РФ (носій ракет "Кинжал") з реєстраційним номером RF-95194.
Повідомляється, що літак ДРЛО Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстр. номером RF-93966 злетів о 14:07 з аеропорту Мачулищі.
Зазначимо, що станція радіолокації літака може виявляти повітряні цілі на дальності:
- бомбардувальники: до 650 км
- винищувачі: 300 км
- крилаті ракети: 215 км
Нагадаємо, у Повітряних силах попереджали, що українцям варто бути готовими до нових атак росіян, адже вони не вдавалися до них уже понад тиждень.
Президент Володимир Зеленський також повідомляв, що окупанти спробують зробити останні дні року темними та складними для українців.
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