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В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет, - "Гаюн"

Новина українською →
Беларусь, Вторник 27 декабря 2022 14:19
В Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет, - "Гаюн" Иллюстративное фото: в Беларуси в воздух подняли российский разведывательный самолет (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В Беларуси подняли в воздух самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 Воздушно-космических сил РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Сообщается, что самолет взлетел в 14:07 с аэропорта Мачулищи.

"Взлет ДРЛО Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц" с рег. номером RF-93966", - пишет "Гаюн".

Отметим, что радиолокационная станция самолета может выявлять воздушные цели на дальности:

  • бомбардировщики: до 650 км
  • истребители: 300 км
  • крылатые ракеты: 215 км

Напомним, в Воздушных силах предупреждали, что украинцам стоит быть готовыми к новым атакам россиян, ведь они не прибегали к ним уже больше недели.

Президент Владимир Зеленский также сообщал, что оккупанты попытаются сделать последние дни года темными и сложными для укранцев.

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