У Білорусі почали будувати житло для "вагнерівців-інструкторів", - ЦНС

На території Білорусі почалося будівництво для найманців колишньої приватної військової компанії "Вагнера".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

За повідомленнями місцевих, дев'ятиповерховий будинок зводять у населеному пункті Ціль.

Там розташований полігон, де свого часу перебували найманці з ПВК "Вагнера".

Скріншот: Ціль (google.com/maps)

Зараз там залишилося до 300 бойовиків, які займаються навчанням військовослужбовців Білорусі. Тим часом військові намети в таборі в районі села Ціль продовжують розбирати та вивозити.

ПВК "Вагнера" після смерті Пригожина

Після смерті Євгена Пригожина, частину найманців ПВК "Вагнера" перекинули до Білорусі.

За даними британської розвідки, у жовтні 2023 року підрозділи ПВК "Вагнера" увійшли до складу Росгвардії.

Наприкінці грудня Росія посилила військове угруповання на території союзницької країни. Військові країни за підтримки Москви розгорнули кілька батальйонів і тактичних груп у двох областях Білорусі.