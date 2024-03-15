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В Беларуси начали строить жилье для "вагнеровцев-инструкторов", - ЦНС

Беларусь, Пятница 15 марта 2024 21:04
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В Беларуси начали строить жилье для "вагнеровцев-инструкторов", - ЦНС Архивное фото: В Беларуси начали строить жилье для "вагнеровцев-инструкторов" (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Беларуси началось строительство для наемников бывшей частной военной компании "Вагнера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По сообщениям местных, девятиэтажный дом возводят в населенном пункте Цель.

Там расположен полигон, где в свое время находились наемники из ЧВК "Вагнера".

В Беларуси начали строить жилье для &quot;вагнеровцев-инструкторов&quot;, - ЦНС

Скриншот: Цель (google.com/maps)

Сейчас там осталось до 300 боевиков, которые занимаются обучением военнослужащих Беларуси. Тем временем военные палатки в лагере в районе села Цель продолжают разбирать и вывозить.

ЧВК "Вагнера" после смерти Пригожина

После смерти Евгения Пригожина часть наемников ЧВК "Вагнера" перебросили в Беларусь.

По данным британской разведки, в октябре 2023 года подразделения ЧВК "Вагнера" вошли в состав Росгвардии.

В конце декабря Россия усилила военную группировку на территории союзнической страны. Военные страны при поддержке Москвы развернули несколько батальонов и тактических групп в двух областях Беларуси.

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Беларусь ЧВК Вагнера
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