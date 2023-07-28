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У Білорусі побудували новий ангар для можливих носіїв ядерної зброї (супутникові знімки)

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Білорусь, П'ятниця 28 липня 2023 16:22
У Білорусі побудували новий ангар для можливих носіїв ядерної зброї (супутникові знімки) Ілюстративне фото: у Білорусі побудували новий ангар для "Іскандерів" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Білоруські військові могли завершити будівництво нового гаражного комплексу для ракетних пускових установок "Іскандер", які вони отримали від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію американських учених (FAS).

Зазначається, що ангар розміщено на території 465 ракетної бригади в Осиповичах. Супутникові знімки демонструють, що його будівництво розпочалось у жовтні 2022 року і завершилось у квітні 2023 року.

На супутниковому знімку Maxar, зробленому 4 липня 2023 року, видно чотири 13-метрові пускові установки (або транспортери) "Іскандер" і два менших допоміжних транспортних засоби за межами ангара. Зазначимо, що відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.

Повідомляється, що новий об'єкт розташований лише за 7 км від полігону та за 12 км від складу озброєнь, який може бути потенційно модернізований до тимчасового сховища ядерних боєголовок.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Розвідка США не має сумнів у тому, що Росія вже перевезла першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

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