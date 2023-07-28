У Білорусі побудували новий ангар для можливих носіїв ядерної зброї (супутникові знімки)

Білоруські військові могли завершити будівництво нового гаражного комплексу для ракетних пускових установок "Іскандер", які вони отримали від Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федерацію американських учених (FAS) .

Зазначається, що ангар розміщено на території 465 ракетної бригади в Осиповичах. Супутникові знімки демонструють, що його будівництво розпочалось у жовтні 2022 року і завершилось у квітні 2023 року.

На супутниковому знімку Maxar, зробленому 4 липня 2023 року, видно чотири 13-метрові пускові установки (або транспортери) "Іскандер" і два менших допоміжних транспортних засоби за межами ангара. Зазначимо, що відсік для зберігання ракет на одній з пускових установок відкритий.

Повідомляється, що новий об'єкт розташований лише за 7 км від полігону та за 12 км від складу озброєнь, який може бути потенційно модернізований до тимчасового сховища ядерних боєголовок.

Російська ядерна зброя у Білорусі

Наприкінці травня міністри оборони РФ та Білорусі підписали угоду про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі. Москва передала Мінську ракетні комплекси "Іскандер-М", які здатні запускати ракети з ядерною боєголовкою.

Розвідка США не має сумнів у тому, що Росія вже перевезла першу партію тактичної ядерної зброї до Білорусі.

При цьому керівник ГУР Кирило Буданов вважає, що Росія не завдасть ядерного удару по Україні.

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