В Беларуси построили новый ангар для возможных носителей ядерного оружия (спутниковые снимки)
Белорусские военные могли завершить строительство нового гаражного комплекса для ракетных пусковых установок "Искандер", полученных от России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию американских ученых (FAS).
Отмечается, что ангар находится на территории 465 ракетной бригады в Осиповичах. Спутниковые снимки показывают, что его строительство началось в октябре 2022 года и завершилось в апреле 2023 года.
На спутниковом снимке Maxar, сделанном 4 июля 2023 года, видно четыре 13-метровые пусковые установки (или транспортеры) "Искандер" и два меньших вспомогательных транспортных средства за пределами ангара. Отметим, что отсек для хранения ракет на одной из пусковых установок открыт.
Сообщается, что новый объект расположен всего в 7 км от полигона и в 12 км от склада вооружений, который может быть потенциально модернизирован до временного хранилища ядерных боеголовок.
Российское ядерное оружие в Беларуси
В конце мая министры обороны РФ и Беларуси подписали соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси. Москва передала Минску ракетные комплексы "Искандер-М", способные запускать ракеты с ядерной боеголовкой.
Разведка США не сомневается в том, что Россия уже перевезла первую партию тактического ядерного оружия в Беларусь.
При этом руководитель ГУР Кирилл Буданов считает, что Россия не нанесет ядерный удар по Украине.
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