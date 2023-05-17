У Білорусі підрозділи ракетних військ і артилерії повернули в пункт постійної дислокації

У Білорусі провели комплексну перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил, які залучають до реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

"Повідомлялося, що підрозділи здійснили марш загальною протяжністю понад 1000 кілометрів, здійснили зміну районів і позицій, організовували лінії зв'язку на збільшених відстанях, а також завдали поразки умовному противнику "кочовими" пусковими установками", - пише Гаюн.

Як сказано у повідомленні, вони успішно виконали всі поставлені завдання в рамках командно-штабного навчання.

Повідомляється, що 17 травня, до пункту постійної дислокації в Осиповичах повернулися:

Було перевірено Збройні сили Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Білорусі проведуть комплексну перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації.

Окрім цього Білорусь уже кілька діб зберігає підвищену боєздатність військ. Це пов'язано зі знищенням авіації росіян у Брянській області.

Також раніше ми писали, що у Міноборони Білорусі заявили, що деякі танкові взводи їх армії під час перевірки боєготовності виконують так зване "завдання щодо посилення держкордону". Також в РБ вирішили знову продовжити військові навчання.

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