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У Білорусі проведуть чергову перевірку бойової готовності армії

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Білорусь, Середа 03 травня 2023 17:22
У Білорусі проведуть чергову перевірку бойової готовності армії Фото: у Білорусі проведуть чергову перевірку бойової готовності армії (t.me/modmilby)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Білорусі проведуть комплексну перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".

Повідомляється, що насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях. У перевірці братимуть участь підрозділи:

  • ВПС та військ ППО;
  • сил спеціальних операцій;
  • оперативних командувань Сухопутних військ;
  • ракетних військ та артилерії;
  • забезпечення.

Також зазначається, що під час перевірки планують призвати із запасу до тисячі військовозобов'язаних.

Так, 2 травня до відправки військовозобов'язаних на збори приступили військові комісаріати Гродненської області, 3 травня - Брестської та Гомельської областей.

Крім того, однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану. У ході перевірки до виконання завдань із патрулювання повітряного простору Білорусі будуть також залучені екіпажі ВКС Росії.

"Гаюн" також повідомляє, що у 38-й десантно-штурмовій бригаді пройде перевірка мобілізаційної готовності. Туди вже почали прибувати призвані із запасу резервісти.

Також у перевірці вже беруть участь 77-й окремий дивізіон 336-ї реактивної артилерійської бригади (РСЗВ "Полонез") та один із дивізіонів 465-ї ракетної бригади (ТРК "Точка-У"). Підрозділи здійснять марш завдовжки понад 300 км у призначені райони. У ході руху будуть відпрацьовані питання повітряного прикриття техніки на марші у взаємодії із підрозділами БПЛА. Вони будуть проводити розвідку маршрутів висування та авіаційне прикриття протягом усього маршруту.

Нагадаємо, 3 квітня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко доручив провести перевірку бойової готовності ЗС Білорусі.

У грудні 2022 року в Білорусі також оголошували раптову перевірку бойової готовності армії, її завершили за шість днів.

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