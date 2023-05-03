У Білорусі проведуть чергову перевірку бойової готовності армії

У Білорусі проведуть комплексну перевірку бойової готовності підрозділів Збройних сил, яких залучають до реагування на кризові ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" .

Повідомляється, що насамперед перевірятимуть підрозділи Збройних сил Білорусі, які дислокуються у Гродненській, Брестській та Мінській областях. У перевірці братимуть участь підрозділи:

ВПС та військ ППО;

сил спеціальних операцій;

оперативних командувань Сухопутних військ;

ракетних військ та артилерії;

забезпечення.

Також зазначається, що під час перевірки планують призвати із запасу до тисячі військовозобов'язаних.

Так, 2 травня до відправки військовозобов'язаних на збори приступили військові комісаріати Гродненської області, 3 травня - Брестської та Гомельської областей.

Крім того, однією з особливостей перевірки буде апробація формування загонів народного ополчення та виконання ними навчально-бойових завдань на користь підтримки військового стану. У ході перевірки до виконання завдань із патрулювання повітряного простору Білорусі будуть також залучені екіпажі ВКС Росії.

"Гаюн" також повідомляє, що у 38-й десантно-штурмовій бригаді пройде перевірка мобілізаційної готовності. Туди вже почали прибувати призвані із запасу резервісти.

Також у перевірці вже беруть участь 77-й окремий дивізіон 336-ї реактивної артилерійської бригади (РСЗВ "Полонез") та один із дивізіонів 465-ї ракетної бригади (ТРК "Точка-У"). Підрозділи здійснять марш завдовжки понад 300 км у призначені райони. У ході руху будуть відпрацьовані питання повітряного прикриття техніки на марші у взаємодії із підрозділами БПЛА. Вони будуть проводити розвідку маршрутів висування та авіаційне прикриття протягом усього маршруту.