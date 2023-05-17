В Беларуси подразделения ракетных войск и артиллерии вернули в пункт постоянной дислокации

В Беларуси была проведена комплексная проверка боевой готовности подразделений Вооруженных сил, которые привлекают к реагированию на кризисные ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

"Сообщалось, что подразделения совершили марш общей протяженностью более 1000 километров, осуществили изменение районов и позиций, организовывали линии связи на увеличенных расстояниях, а также нанесли поражение условному противнику "кочевыми" пусковыми установками", - пишет Гаюн.

Как говорится в сообщении, они успешно выполнили все поставленные задачи в рамках командно-штабного обучения.

Сообщается, что 17 мая к пункту постоянной дислокации в Осиповичах вернулись:

Были проверены вооруженные силы Беларуси, которые дислоцируются в Гродненской, Брестской и Минской областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Беларуси проведут комплексную проверку боевой готовности подразделений Вооруженных сил, привлекаемых к реагированию на кризисные ситуации.

Кроме того, Беларусь уже несколько суток сохраняет повышенную боеспособность войск. Это связано с уничтожением авиации россиян в Брянской области.

Также ранее мы писали, что в Минобороны Белоруссии заявили, что некоторые танковые взводы их армии во время проверки боеготовности выполняют так называемую "задачу по усилению госграницы". Также в РБ решили снова продолжить военные учения.

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