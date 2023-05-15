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Підвищили готовність військ. У Білорусі злякалися знищення авіації РФ у Брянській області

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Понеділок 15 травня 2023 18:41
Підвищили готовність військ. У Білорусі злякалися знищення авіації РФ у Брянській області Ілюстративне фото: у Білорусі ввели підвищену готовність військ після знищення авіації РФ у Брянській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Білорусь уже кілька діб зберігає підвищену боєздатність військ. Це пов'язано зі знищенням авіації росіян у Брянській області.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "БелТА", про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

За словами диктатора, йому доповіли, що після інцидентів у суботу, 13 травня, війська перевели у ступінь готовності номер один. Він додав, що "обстановка зараз не критична, але є фактори, що насторожують".

"Три доби після подій поряд з нами. Я маю на увазі в Брянській області, коли було збито чотири повітряні судна. Ми змушені були на це реагувати. З того часу ми перебуваємо в більш підвищеній готовності - наші війська. Тому мене цікавить обстановка навколо країни. І, звісно, напрями та перспективи розвитку цієї обстановки", - заявив Лукашенко.

Варто зауважити, що сьогодні, 15 травня, диктатор знаходиться у центральному командному пункті ВПС та військ ППО.

Нагадаємо, у суботу, 13 травня, в Брянській області Росії впали два бойові літаки і три вертольоти. Влада країни-агресора оголошувала "план-перехоплення".

Також ми писали, що Лукашенко сьогодні вперше з'явився на публіці за шість днів. У нього перебинтована рука.

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